Pd: Bisato (Veneto), bene Zingaretti come altri, dimostra voglia di reazione

Padova, 9 mar. (AdnKronos) – “Mi sembra positivo che Zingaretti, così come altri illustri esponenti del partito, si stia proponendo per le primarie. E’ un segno positivo, significa che pur nell’ambito di una sconfitta così significativa, c’è una forza di reazione, e che ci sono persone che hanno voglia di stare in campo e di rimboccarsi le maniche”. Così all’Adnkronos, il segretario veneto Dem, Alessandro Bisato commenta la discesa in campo per le primarie dem del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti.

“Per il resto, mi sembra ancora presto per dare indicazioni di voto, non si conoscono ancora i tempi del percorso – spiega Bisato – per questo, mi auguro che lunedì la direzione nazionale ci dia indicazioni sul percorso del congresso e quindi della primarie”.