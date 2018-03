Pd: Antoci, caminetti e inciuci? Tipici di Renzi, ora si faccia da parte

Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – “Renzi parla di caminetti e inciuci? Non è stato altro che il suo modus operandi, attraverso l’atteggiamento di un leader che ha gestito tutto chiuso nelle sue stanze, con i suoi fidati e sostituendo ai caminetti i gigli magici. Non posso pensare che il segretario voglia ancora infierire nei confronti di un partito distrutto dalla sua gestione personalistica e totalitaria non lasciando subito la segreteria”. A dirlo è Giuseppe Antoci, responsabile Legalità del Pd ed ex presidente del Parco dei Nebrodi, commentando le parole del segretario dem dimissionario, Matteo Renzi. Quella consegnata dal voto di domenica per Antoci, con il quale Michele Emiliano è andato in ticket alle primarie del Pd, è stata “una sconfitta cocente”, ma al tempo stesso anche “una vera e propria lezione che i cittadini italiano hanno voluto impartire per primo al segretario ma anche a tutto il Pd”.

“Renzi anche nell’affermazione di alcuni valori ai quali il popolo di sinistra ha sempre tenuto, come la legalità e la lotta alla mafia, è stato poco convincente e spesso silente ‘ continua Antoci ‘. Sono sembrati temi non nelle sue corde e nella campagna elettorale questi principi e valori sono stati sottaciuti provocando certamente una grande riflessione che, unita alla scelta delle candidature, ha generato smarrimento e preoccupazione. Oggi è necessario che Renzi si faccia da parte e subito, sarebbe un bel modo per dimostrare di tenere a questo partito e a ciò che resta del popolo del Pd. Non ci servono più i sermoni e le linee guida di Renzi, abbiamo visto dove ci hanno portato, servono adesso solo il suo silenzio e le sue scuse”.

Per Antoci “c’è bisogno di voltare pagina, di saggezza e raziocinio, anche affrontando gli avversari politici rispettando loro e i loro elettori. E’ necessario fare umile autocritica e analizzare il voto non dicendo, per esempio, che il Movimento 5Stelle è fatto di gente impreparata e di poco valore, perché oltre a non essere vero, dimostra una mancata maturità politica e una chiusura strumentale ad un mondo per il quale hanno sicuramente votato tantissimi elettori di sinistra”.