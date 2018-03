Parlamento: Gelmini, con Fi e centrodestra svolta importante al Paese

Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Soddisfazione e responsabilità: sono queste le parole che ci sentiamo di esprimere per l’elezione a presidente del Senato della Repubblica di Maria Elisabetta Alberti Casellati, a cui vanno le nostre congratulazioni e l’augurio di buon lavoro”. Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, coordinatrice regionale di Forza Italia in Lombardia, che aggiunge: “Ancora una volta, grazie alla determinazione del presidente Silvio Berlusconi, Forza Italia e il centrodestra sono protagonisti di una svolta importante per il Paese: Casellati, infatti, è la seconda carica istituzionale dello Stato e la prima donna a ricoprire un ruolo così importante”.