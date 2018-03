Parigi-Nizza, bella vittoria di Molard! Il francese si aggiudica la sesta tappa

Rudy Molard vince la sesta tappa della Parigi-Nizza battendo i big sul traguardo. Sanchez sempre in maglia gialla

Rudy Molard della Groupama-FDJ si è imposto nella sesta tappa della Parigi-Nizza. Il ciclista francese è riuscito ad anticipare tutti gli avversari grazie alla sua buona abilità nelle volate. Niente da fare per per Tim Wellens della Lotto Soudal e Julian Alaphilippe della Quick-Step Floors che sono stati anticipati proprio sul traguardo. Ottima la giornata di Luis Leon Sanchez dell’Astana che resiste in maglia gialla e con il ritiro di Poels a causa di una caduta, lo spagnolo potrebbe vincere la classifica generale.

Ordine d’arrivo della sesta tappa della Parigi-Nizza

1 RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ 04h 40′ 05”

2 TIM WELLENS LOTTO SOUDAL + 00h 00′ 02”

3 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK – STEP FLOORS + 00h 00′ 02”

4 LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA PRO TEAM + 00h 00′ 02”

5 SAM OOMEN TEAM SUNWEB + 00h 00′ 02”

6 DYLAN TEUNS BMC RACING TEAM + 00h 00′ 02”

7 PATRICK KONRAD BORA – HANSGROHE + 00h 00′ 02”

8 JOHAN ESTEBAN CHAVES RUBIO MITCHELTON – SCOTT + 00h 00′ 02”

9 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI BAHRAIN – MERIDA + 00h 00′ 02”

10 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA TEAM SKY + 00h 00′ 02”