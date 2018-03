Parigi-Nizza, doppio ritiro per la LottoNL Jumbo: Groenewegen e Boom abbandonano la corsa

Dylan Groenewegen della LottoNL Jumbo decidono di far ritirarsi dalla Parigi-Nizza

La LottoNL Jumbo per la seconda parte della Parigi-Nizza sarà decimata a causa dei ritiri di Lars Boom e Dylan Groenewegen. Questa mattina infatti i due ciclisti hanno deciso di non partire e non rischiare di compromettere le prossime corse. I due ciclisti hanno avuto grossi problemi fisici durante tutta la cronometro individuale di ieri, e per evitare situazioni più gravi lo staff medico ha consigliato di lasciare la Parigi-Nizza. Dylan Groenewegen in questa edizione della ‘Corsa del Sole’ ha vinto una tappa, mentre Lars Boom ha allenato la gamba in vista delle prossime classiche.