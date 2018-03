Parigi-Nizza, John Degenkolb costretto al ritiro: ecco cosa è successo

Brutto colpo per le ambizioni di John Degenkolb per la Parigi-Nizza: il tedesco è costretto ad abbandonare la corsa francese

Dopo aver terminato la quinta tappa della Parigi-Nizza, John Degenkolb e il suo team, Trek-Segafredo, hanno annunciato che non inizierà la sesta frazione causa di una bronchite. Il velocista tedesco per tutta la tappa ha sofferto a causa delle cattive condizioni meteo, e oggi la pendenze e l’altimetria del percorso non sono proprio adatte a velocisti puri come John Degenkolb. Il medico della Trek-Segafredo ha consigliato ai manager della squadra di far ritirare il ciclista in vista delle prossime importanti cose. Il tedesco non è molto felice di abbandonare la Parigi-Nizza, ma ha accettato questa decisione: