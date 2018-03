Parigi-Nizza, eroico Cousin nella frazione odierna! Il francese centra la fuga e trionfa a Sisteron

Bella vittoria di Jerome Cousin nella quinta tappa della Parigi-Nizza. Il ciclista della Direct Energie centra la fuga vincente

Jerome Cousin ha vinto la quinta tappa della Parigi-Nizza. Il ciclista della Direct Energie è riuscito a centrare la fuga insieme a Nils Politt della Katusha Alpecin e ha trionfato a Sisteron. Il francese nei metri finali è riuscito a staccare il ciclista tedesco di due secondi. Per la volata del terzo posto André Greipel ha battuto il resto dei ritardatati con estrema facilità. Buona la prestazione di Matteo Trentin della Mitchelton Scott che concluso la tappa in settima posizione dietro Alexander Kristoff dell’UAE Team Emirates. Luis Leon Sanchez rimane ancora in maglia gialla grazie alla neutralizzazione a causa di una caduta nei chilometri finali.

Ordine d’arrivo della quinta tappa della Parigi-Nizza

1 Jerome Cousin (Fra) Direct Energie 3h57’25”;

2 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin +2″;

3 André Greipel (Ger) Lotto Soudal +4″;

4 Magnus Cort (Den) Astana +4″;

5 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates +4″;

6 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits +4″;

7 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott +4″;

8 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb +4″;

9 Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale +4″;

10 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo +4″.

Classifica generale dopo la quinta tappa della Parigi-Nizza

1 Luis León Sanchez (Spa) Astana 17h45’26”;

2 Wout Poels (Ned) Team Sky +24″;

3 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors +26″;

4 Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida +34″;

5 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe +35″;

6 Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida +42″;

7 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal +42″;

8 Marc Soler (Spa) Movistar +43″;

9 Sergio Henao (Col) Team Sky +48″;

10 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe +54″.