Parigi-Nizza, buona prestazione di Alexander Kristoff: “questo quinto posto mi dà morale”

Alexander Kristoff dell’UAE Team Emirates analizza la prestazione realizzata nella quinta tappa della Parigi-Nizza

Dopo due giorni difficili, nei quali aveva avvertito sensazioni non positive, Alexander Kristoff ha offerto una dimostrazione della sua forza nella 5ª tappa della Parigi-Nizza (Salon de Provence-Sisteron, 163,5 km su un percorso non semplice, con due Gpm di 3ª categoria, un Gpm di 2ª e un Gpm di 1ª), cogliendo il 5° posto. La corsa è stata vinta da Cousin, capace di regolare in volata Politt: entrambi erano membri della fuga principale di giornata di 4 corridori. Il gruppo principale, nel quale pedalava Kristoff (in compagnia di Martin e Bystrøm) è giunto a soli 2” dalla coppia di testa: il campione d’Europa ha partecipato allo sprint degli inseguitori, guadagnandosi un piazzamento nella top 5. Alexander Kristoff ha analizzato la prestazione realizzata ieri nella quinta tappa della Parigi-Nizza: