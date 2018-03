Paralimpiadi invernali 2018 – Il Doodle di Google che omaggia l’esordio della speciale competizione sportiva

Dal 9 al 18 marzo scendono in pista le Paralimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018, ecco il Doodle di Google con cui si omaggia l’esordio dell’evento sportivo

Dopo le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang che hanno regalato all’Italia ben dieci podi, tocca alle Paralimpiadi Invernali 2018 scendere in pista nella contea della Corea del Sud. Dal 9 al 18 marzo infatti si terranno i formidabili Giochi in cui a cimentarsi saranno gli atleti non normodotati. Tra i 25 italiani della spedizione azzurra anche l’hockerista, portabandiera della Nazionale italiana, Florian Planker. L’Italia è chiamata a riscattare i zero podi Sochi 2014, ce la faranno i nostri azzurri? sarà possibile vedere le gare con italiani nelle specialità di hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. Google ha deciso di omaggiare l’inizio dello evento con un Doodle speciale, il motore di ricerca per un giorno ha sostituito il suo solito logo con un’immagine rappresentativa delle Paralimpiadi invernali 2018.