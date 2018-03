Pamela Anderson e le rivelazioni hot: “vi racconto quando Rami si traveste…” [FOTO]

Pamela Anderson ed i risvolti sexy della sua relazione col toy boy Adil Rami, ex calciatore del Milan attualmente in forza al Marsiglia in Ligue 1

Pamela Anderson, fidanzata del calciatore del Marsiglia Adil Rami, ha svelato alcuni dettagli piccanti del suo rapporto con l’ex difensore del Milan. Ospite nel programma di Piers Morgan, l’ex “bagnina” di Baywatch, ha svelato particolari intimi ed un po’ strani della vita privata della coppia: “Mi piace che Rami cucini per me travestito da cameriera sexy. Vivo il mio sogno. Devi essere molto coraggioso e goderti le cose. Il travestimento è arrivato dopo che Rami è diventato il mio ragazzo. È fantastico. Lo desidero, ovviamente. Probabilmente non dovrei parlare così, non ho nessun filtro”. Un Rami “travestito” dunque piace alla bella Pamela che si coccola il suo toy boy di 18 anni più giovane.