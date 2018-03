Pamela Anderson confessa i dettagli privati della sua intimità con il calciatore del Marsiglia Adil Rami, le ammissioni hot dell’attrice

Adil Rami e la sua relazione con Pamela Anderson attirano le curiosità dei fan. La bionda attrice, famosa per essere stata bagnina del telefilm ‘Baywatch‘ e coniglietta della rivista ‘Playboy‘, ha da qualche tempo una relazione con il calciatore del Marsiglia. Le cose tra i due sembrano andare bene nonostante la differenza di età, Pamela ha 18 anni in più di Rami (lei ha infatti 50 anni e Adil 32). Come se non bastasse la Anderson, con la solita audacia che la contraddistingue, in un’intervista con il giornalista Piers Morgan, ha confessato i dettagli intimi della relazione con Rami senza risparmiare i particolari. Ecco quanto riferito dalla prorompente attrice: