Pallavolo – Veronica Angeloni torna in Italia: l’ex gieffina ingaggiata dalla myCicero Volley Pesaro

Veronica Angeloni dopo la parentesi televisiva al Grande Fratello Vip torna in campo, la pallavolista ingaggiata dalla myCicero Volley Pesaro

Veronica Angeloni ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. La sportiva però subito dopo aver chiuso la parentesi televisiva, tra reality ed ospitate, è volata in Indonesia ingaggiata da una squadra del luogo. Dopo un lungo ‘esilio pallavolistico’, durato tre anni, la bella bionda torna ora a giocare in Italia nella myCicero Volley Pesaro. A disposizione del coach Matteo Bertini da subito, Veronica Angeloni potrà scendere in campo per il finale di stagione. Su volleyball.it si leggono le parole dell’ex gieffina a riguardo: