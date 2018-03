Pallavolo, giovedì scatta l’ottava edizione della Girl League: sette le squadre che parteciperanno all’evento

Da giovedì mattina la Girl League alla Candy Arena di Monza: tre giorni di gare per conquistare il titolo dell’ottava edizione

Partirà ufficialmente giovedì 29 marzo alle ore 11.00 l’ottava edizione della Girl League, il torneo riservato alla categoria Under 16 Femminile che vedrà sfidarsi 7 squadre dei settori giovanili dei Club di Serie A. Sui due campi allestiti all’interno della Candy Arena, lo splendido impianto che ospita le gare interne del Saugella Team Monza nella Samsung Galaxy Volley Cup, si giocherà quasi ininterrottamente per tre giorni al fine di conquistare uno spazio nella finalissima di sabato 31. I match tra Vero Volley Saugella Monza e Fenera Chieri ’76 e tra Trentino Rosa Paideia e GS Focol Legnano daranno il via alle danze, mentre Pieralisi VTA Filottrano, Pomì VBC Union Bremas Jesolo e Volley Art Toscana Il Bisonte esordiranno nel primo pomeriggio. La formula del torneo prevede che le 7 formazioni partecipanti siano inserite in un unico girone all’italiana e si affrontino in gare di sola andata. Al termine delle 21 gare si disputeranno le finali: la 5^, 6^ e 7^ classificata daranno vita a un triangolare per definire le posizioni dalla quinta alla settima; la 3^ e la 4^ si contenderanno la medaglia di bronzo, mentre la 1^ e la 2^ avranno l’onore di lottare per il trofeo nell’unico match che si disputerà sulla distanza dei cinque set.

Sul sito ufficiale della manifestazione, girlleague.legavolleyfemminile.it, il calendario ufficiale della Girl League e tutte le informazioni sulle squadre partecipanti (roster, storia, le dichiarazioni di allenatore e capitana). Collegandosi al sito durante le partite, sarà possibile seguire ‘live’ l’aggiornamento del punteggio di ogni gara. I social media della Lega Pallavolo Serie A Femminile seguiranno la manifestazione passo dopo passo: su Facebook, Twitter, Instagram e Flickr news, immagini e curiosità dalla Candy Arena. Un regalo per tutti gli appassionati sarà infine la diretta video (in alta definizione) della finalissima, che potrà essere vissuta sulle pagine Facebook e Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile, nonché su LVF TV per tutti gli abbonati alla web-tv ufficiale di Lega. Ma la Girl League non sarà solo spettacolo sul campo tra alcune delle giovani più promettenti del panorama nazionale. Giovedì, alle ore 18.00, al termine delle ultime gare della giornata, si terrà la cerimonia di apertura, con la presentazione di tutte le squadre partecipanti. Venerdì sera, alle 19.30 circa, appuntamento con un appuntamento estremamente interessante: una tavola rotonda sullo “Sviluppo per l’alto livello nella specificità dei ruoli in campo” con la partecipazione di Luciano Pedullà, capo allenatore del Saugella Team Monza. La cerimonia di chiusura, infine, si terrà sabato 31 a partire dalle 15.30, con la premiazione delle 7 formazioni.