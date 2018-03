Pallavolo, si avvicina l’ottava edizione della Girl League: appuntamento il 29 marzo alla Candy Arena di Monza

Il prossimo 29 marzo scatterà la Girl League, manifestazione riservata alla categoria Under 16 a cui parteciperanno sette squadre dei settori giovanili dei Club di Serie A

Fervono i preparativi alla Candy Arena di Monza per l’ottava edizione della Girl League, il torneo riservato alla categoria Under 16 Femminile che vedrà sfidarsi 7 squadre dei settori giovanili dei Club di Serie A. Da giovedì 29 marzo, il palazzetto brianzolo ospiterà la manifestazione che rientra a far parte del calendario delle attività di Serie A dopo 8 anni di assenza. L’evento è organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in collaborazione con il Consorzio Vero Volley.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Le formazioni che daranno vita a sfide emozionanti e si contenderanno il titolo dell’ottava edizione sono:

Fenera CHIERI ’76

GS Focol LEGNANO

Pieralisi VTA FILOTTRANO

POMI’ VBC Union Bremas Jesolo

TRENTINO Rosa Paideia

Vero Volley Saugella MONZA

Volley Art Toscana IL BISONTE.

LA FORMULA

Il torneo prevede la partecipazione di 7 squadre, inserite in un girone unico all’italiana con gare di sola andata. Al termine della fase eliminatoria, la prima e la seconda classificata accederanno alla finale 1°-2° posto, la terza e la quarta accederanno alla finale 3°-4° posto. La 5^, 6^ e 7^ classificata disputeranno un girone a tre all’italiana con gare di sola andata che le posizionerà dal 5° al 7° posto. La classifica distribuirà i punti nel seguente sistema: 3 punti in caso di vittoria con il punteggio di 2-0; 2 punti in caso di vittoria con il punteggio di 2-1; un punto in caso di sconfitta con il punteggio di 1-2; 0 punti in caso di sconfitta con il punteggio di 0-2 punti. Ciascun set si svolgerà secondo la formula di gioco in vigore in tutti i Campionati, ovvero vince la squadra che arriva a 25 punti (dal 24-24, sarà necessario avere uno scarto di 2 punti). Nella prima fase le gare verranno disputate con la formula dei due set vinti su tre, dove il set di spareggio è un tie-break a 15. In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria sarà stabilita tenendo in considerazione: 1. maggior numero di vittorie; 2. quoziente set; 3. quoziente punti; 4. scontro diretto. Per le gare di finale si adotterà la formula dei due set vinti su tre, dove il set di spareggio si gioca con la formula del tie-break. La finalissima per il 1° e 2° posto si giocherà con la formula dei tre set su cinque, con tie-break sul punteggio di 2-2.