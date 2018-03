Padova: incendio appartamento a Battaglia Terme, spento dai pompieri

Padova, 9 mar. (AdnKronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 12,30 in via Pistore a Battaglia Terme per un violento incendio che ha bruciato un appartamento al terzo piano di un condominio. Le squadre intervenute da Abano e Padova con tre automezzi tra cui l’autoscala e l’autobotte e nove operatori hanno spento il rogo che ha completamente danneggiato tutto l’alloggio. Al momento dell’incendio nessuna persona era presente in casa. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’appartamento inagibile sono terminate dopo circa tre ore.