Padova: Don Contin è stato dimesso dallo stato clericale

Padova, 8 mar. (AdnKronos) – Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, dopo aver informato l’interessato lo scorso 3 marzo, e il presbiterio diocesano riunito per il ritiro quaresimale questa mattina, comunica che Andrea Contin è stato dimesso dallo stato clericale. La decisione è stata notificata al vescovo di Padova dalla Congregazione per il Clero, presieduta dal prefetto cardinale Beniamino Stella, a cui era stata consegnata la documentazione relativa al procedimento canonico del Tribunale ecclesiastico diocesano. L’ex parroco l’anno scorso era stato coinvolto in un’inchiesta della procura di Padova ‘a luci rosse’.

Il provvedimento è inappellabile e non soggetto a ricorso e prevede, per Andrea Contin, la dispensa dagli obblighi del ministero presbiterale e dal celibato, senza per questo che venga meno la possibilità di partecipare alla vita della comunità cristiana. Il vescovo Claudio comunica questo provvedimento “con profonda amarezza e sofferenza e invita ancora una volta a pregare per Andrea Contin, per i sacerdoti e per i fedeli tutti che si sono trovati smarriti di fronte alle vicende che hanno visto coinvolto l’ex presbitero e arrecato tanto danno alla Chiesa”.