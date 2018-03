Padova: Comandante interregionale gen. Visone in visita a carabinieri di Cittadella

Padova, 7 mar. (AdnKronos) – Il Comandante Interregionale dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Aldo Visone, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Padova, Col. Oreste Liporace, si è recato in visita alla Compagnia Carabinieri di Cittadella (Pd).Ad accoglierlo il Comandante, magg. Giuseppe Saccomanno, unitamente ai Comandanti delle 10 Stazioni Carabinieri dipendenti, nonché una rappresentanza del personale in servizio ed in congedo.

Il Generale Visone, dopo aver visto i locali della caserma, peraltro di recente ristrutturazione, ha assistito ad un briefing tenuto dal Comandante della Compagnia per meglio apprezzare le caratteristiche del territorio su cui insiste il Comando e valutare i risultati operativi ad oggi conseguiti.

Al termine della mattinata il Comandante Interregionale si è recato presso il Comando Stazione Carabinieri di Piazzola sul Brenta (Pd) dove ha incontrato la vedova del Brigadiere Germano Craighero, deceduto in servizio per tragiche circostanze, alla cui memoria è stata attribuita la Medaglia d’Oro al Valor Civile. Al termine, il Generale Visone ha sottolineato di aver constatato l’ottima condizione del Reparto e ha indicato le soluzioni più adeguate per assistere una popolazione di grande laboriosità e dignità.