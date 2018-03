Padova: ad Este auto contro muro di cinta, morta la conducente

Padova, 7 mar. (AdnKronos) – Poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Settabile a Este (Pd) per un’auto che ha divelto il muro di cinta di un’abitazione: deceduta la conducente e un’altra donna ferita. La squadra del locale distaccamento ha estratto la donna 46 enne dall’abitacolo di una Range Rover Evoque, purtroppo il personale medico del suem 118 ne ha dovuto dichiarare la morte. Un’altra passeggera che viaggiava con la donna è stata portata privatamente in ospedale prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.