Opel Sports Tourer: eleganza, spazio e tecnologia con i nuovi sistemi IntelliLink [FOTO]

Astra Sports Tourer e Insignia Sports Tourer, le novità dal punto di vista tecnologiche proposte da Opel senza perdere di vista eleganza e comodità

Le vacanze pasquali sono dietro l’angolo: è giunto il momento di caricare l’auto e recarsi in montagna o al mare con la propria famiglia, il cane, gli attrezzi sportivi e i bagagli. Questi spostamenti richiedono compagni di viaggio che offrano tanto spazio e comfort e le wagon top di Opel sono la classica prima scelta. Grazie ai pratici equipaggiamenti a richiesta, al superspazioso bagagliaio e ai sistemi di infotainment all’avanguardia, Astra Sports Tourer e Insignia Sports Tourer sono ideali per le vacanze e per le attività quotidiane. I due modelli XL hanno moltissimo da offrire, per esempio optional sicuri e pratici e accessori per rendere ancora più rilassanti i viaggi più lunghi. Tra i modernissimi sistemi di assistenza alla guida vi sono gli innovativi fari anteriori IntelliLux LED® matrix che non abbagliano e l’Avviso pre-collisione (Forward Collision Alert) con Frenata automatica di emergenza. Il sistema di infotainment IntelliLink compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con navigatore permette a chi guida le wagon Opel di avere una connessione eccellente e di trovare sempre il percorso giusto verso la propria destinazione. Sulle strade il design atletico e slanciato di Astra e Insignia Sports Tourer attirerà sicuramente molti sguardi. Infine, ma non per questo meno importante, la tuttofare compatta e l’ammiraglia Opel sono estremamente economiche senza perdere nulla in termini di divertimento di guida.

Trasporti eccezionali: volume di carico di ben 1.665 litri

Un bagagliaio XL e una configurazione flessibile sono tra le principali caratteristiche delle due wagon Opel. Astra Sports Tourer offre la possibilità di abbattere i sedili posteriori (40:20:40) per avere un volume di carico di ben a 1.630 litri, perfetto per affrontare i viaggi più lunghi o il lavoro quotidiano. La capacità di Insignia Sports Tourer è di 35 litri in più. Con un volume di carico massimo di ben 1.665 litri, l’ammiraglia Opel è ideale per viaggiare con tutti i bagagli necessari. Opel ha anche la soluzione ideale per accedere facilmente al bagagliaio senza utilizzare le mani: il portellone posteriore con sensori di controllo a richiesta sulle wagon Opel si apre e si chiude con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore.

Il FlexOrganizer® Pack con barre laterali, reti divisorie e diverse possibilità di fissaggio è disponibile a richiesta e consente di trasportare tutti gli oggetti caricati nel bagagliaio in modo sicuro e ordinato. Sono in offerta anche accessori intelligenti come i tappetini di rivestimento per il bagagliaio e il piano di carico rigido. I passeggeri possono utilizzare i portabicchieri e gli spazi di stivaggio nella console centrale per tenere in ordine l’abitacolo. Gli oggetti personali e bottiglie grandi fino a 1,5 litri possono essere riposti nelle tasche delle portiere anteriori.

Le barre longitudinali di base, di serie su tutte le versioni, aumentano ulteriormente la flessibilità d’uso delle wagon Opel; Astra Sports Tourer può trasportare fino a 75 kg di peso in più e Insignia Sports Tourer fino a 100. Opel offre un’ampia gamma di sistemi flessibili di trasporto per creare ancora più spazio. Sul tetto si possono trasportare anche una tavola da surf o un kayak, con il giusto sistema che può essere fissato alle barre longitudinali della wagon in modo semplice e rapido. Box di diverse dimensioni, facili da caricare e scaricare, possono essere comodamente montati sul sistema di base. Eventuali bagagli per la vacanza possono quindi essere trasportati in modo pratico e sicuro senza utilizzare od oltre allo spazio del bagagliaio.

Chi vuole trasportare ancora più oggetti può dotare entrambi i veicoli di un rimorchio: numerosi sistemi di assistenza come il Trailer Stability Program e l’assistenza alla partenza in salita Hill Start Assist aumentano significativamente la sicurezza quando si guida con un rimorchio. Su Insignia Sports Tourer è inoltre possibile montare a richiesta l’avanzata e innovativa trazione integrale Twinster con torque vectoring, che distribuisce la coppia alle singole ruote, assicurando così la massima stabilità direzionale in curva e su ogni superficie.

Viaggiare rilassati: sedili ergonomici e climatizzatore aumentano il comfort

Grazie alle generose dimensioni dell’abitacolo, i passeggeri della seconda fila hanno molto spazio per le spalle e in altezza. Il guidatore è circondato dalla strumentazione e dalla console centrale, come se fosse seduto in un centro di comando con tutti gli schermi importanti direttamente nel proprio campo visivo e i comandi a portata. Oltre allo schermo touch, i comandi del sistema di infotainment, del riscaldamento, del climatizzatore e anche quelli dei sistemi di assistenza alla guida possono essere utilizzati in maniera intuitiva attraverso le tre file di tasti. I sedili ergonomici a richiesta certificati dall’associazione indipendente di esperti di postura AGR sono dotati di funzioni come le imbottiture laterali regolabili, massaggio, ventilazione e memory e assicurano un viaggio ancora più comodo e rilassato soprattutto a chi si sposta con frequenza e a chi percorre lunghe distanze.

Nei giorni più freddi o quando si guida di notte, i sedili riscaldabili su Astra Sports Tourer e Insignia Sports Tourer tengono al caldo guidatore e passeggero anteriore. In base alle preferenze personali, seduta e schienale possono essere riscaldati con diverse intensità. Anche i sedili posteriori esterni sono riscaldabili. Il climatizzatore automatico bizona disponibile sulle due wagon assicura una temperatura ottimale nell’abitacolo. Consente a guidatore e passeggero anteriore di regolare la temperature individualmente secondo i rispettivi desideri. I finestrini posteriori oscurati Solar Protect® ad assorbimento di calore, disponibili a richiesta, proteggono da quantità eccessive di raggi ultravioletti nelle giornate più calde.

Sistemi di assistenza al vertice: per aumentare comfort e sicurezza

Viaggiare su Insignia Sports Tourer e Astra Sports Tourer è più rilassante grazie a tecnologie e sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia come i pluripremiati fari anteriori attivi IntelliLux LED® matrix, una vera e propria meraviglia. I fari si adattano con grande precisione alla situazione del traffico e i passaggi tra uno schema di illuminazione e l’altro sono rapidi e impercettibili. Insignia ha anche un faro LED posizionato all’interno del modulo degli anabbaglianti che è in grado di illuminare fino a una distanza di 400 metri. Chi guida una Opel ha così la massima visibilità senza accecare le vetture che lo precedono o che provengono dalla direzione opposta.

Funzioni come il Sistema di mantenimento della corsia di marcia Lane Keep Assist con correzione automatica dello sterzo aumentano ulteriormente la sicurezza rendendo la guida più piacevole. Viaggiare è ancora più rilassante con il Cruise Control attivo con frenata automatica di emergenza. Il sistema mantiene la velocità scelta e la distanza preimpostata rispetto all’auto che precede e frena o accelera la wagon Opel secondo necessità. Altri utili sistemi di assistenza, presenti per esempio su Opel Insignia Sports Tourer, sono l’Avviso pre-collisione (Forward Collision Alert) con Riconoscimento dei pedoni e Frenata automatica di emergenza. Altri sistemi disponibili a richiesta sono l’Assistente automatico al parcheggio, il Rear Cross Traffic Alert e la telecamera con visione a 360° che facilita le manovre di parcheggio. Anche Astra Sports Tourer dispone di un sistema di parcheggio automatico con Park Pilot anteriore e posteriore e Telecamera posteriore.

Massimo intrattenimento: viaggiare divertendosi grazie al sistema di infotainment IntelliLink

I moderni sistemi IntelliLink, compatibili con Apple CarPlay e Android Auto, con schermo touch a colori grande fino a otto pollici e comandi vocali per audio, telefono e navigatore garantiscono un intrattenimento eccellente e la massima connettività. Durante il viaggio è possibile caricare facilmente gli smartphone compatibili in modo wireless nella console centrale. Un viaggio divertente è garantito anche in seconda fila: grazie al sistema modulare FlexConnect a richiesta, i passeggeri possono giocare a carte sul tavolino pieghevole o guardare comodamente un film sul proprio tablet. Il sistema di connettività e assistenza personale OnStar1 a richiesta aumenta ulteriormente la connettività.