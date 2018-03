Olimpiadi: Fontana, favorevole a coinvolgimento Lombardia

Milano, 14 mar. (AdnKronos) – “L’ipotesi di un coinvolgimento di Milano e della Lombardia per l’eventuale candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici del 2026 mi vede favorevole”. Lo dichiara il presidente neo eletto della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Sono d’accordo con Matteo Salvini che sostiene una candidatura olimpica che coinvolga più Regioni, come Lombardia, Piemonte e Veneto, e più città, ognuna in grado di mettere a disposizione strutture o bellezze naturali come le nostre splendide montagne, il tutto ovviamente con un impatto ambientale nullo”, aggiunge.

“Ragioniamoci, con tutte le cautele del caso, ma ragioniamoci perché le Olimpiadi, e lo abbiamo visto nel 2006 a Torino, rappresentano un grande volano per la promozione e la crescita del territorio interessato”, conclude Fontana.