Olimpiadi: Federturismo Veneto, Dolomiti patrimonio Unesco scenario incomparabile

Venezia, 29 mar. (AdnKronos) – ‘Dal presidente Luca Zaia apprendo con sollievo che esiste ancora la possibilità di candidare le Dolomiti per le Olimpiadi del 2026. Troverei altrimenti bizzarro che un Paese che si propone per un evento così prestigioso tralasciasse l’ipotesi di ambientarlo in un comprensorio altrettanto prestigioso, patrimonio dell’Unesco, qual è quello delle Dolomiti”. Così Marco Michielli, presidente regionale di Confturismo e di Federalberghi Veneto, commenta le dichiarazioni del presidente della Regione Luca Zaia, dopo le preferenza dichiarata oggi dal Coni per altre regioni.

“A cominciare da Cortina, una delle località più prestigiose al mondo -prosegue Michielli- in bellissima unione con il Trentino, l’Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, le Dolomiti sarebbero la sede ideale, sia per la sostenibilità della spesa considerate le infrastrutture già presenti (e quelle che si stanno realizzando per i prossimi Campionati Mondiali di sci), sia per l’impareggiabile bellezza del paesaggio”.

“Nel sodalizio con il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, il Veneto è in grado di presentare al Coni una candidatura di indubbio prestigio in un clima di rinnovata amicizia, con un’alleanza che consentirebbe una formidabile sinergia organizzativa -aggiunge il presidente di Federalberghi Veneto- e concordo con i presidenti Kompatscher, Rossi e Zaia sul fatto che queste Olimpiadi dovranno essere rispettose del contesto in cui si svolgeranno”. “L’economia del territorio che rappresento risponde presente! ed è pronta a dare tutto il supporto possibile a questa candidatura”, conclude Michielli.