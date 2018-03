Olimpiadi: Cdv, Comuni del Veneto si uniscano in questo importante progetto

Venezia, 14 mar. (AdnKronos) – ‘Olimpiadi invernali 2026: dopo i No degli altoatesini, tutti i comuni del Veneto si uniscano in questo importante progetto. La posta in gioco è molto alta”. è la volontà espressa dal Consigliere regionale Stefano Casali di Centro Destra Veneto – Autonomia e Libertà sostenuto dai colleghi Andrea Bassi e Fabiano Barbisan, nonché dal Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, dopo le polemiche e il disappunto delle province autonome di Trento e Bolzano.

‘Dopo la volontà espressa nei giorni scorsi dal Governatore del Veneto Luca Zaia di candidare il Veneto in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 – spiega – chiediamo a tutte le amministrazioni locali del Veneto di fare squadra e unirsi per ospitare i giochi olimpici invernali 2026″.

‘Una brillante idea per rilanciare le nostre montagne venete, portando virtuosismo e migliaia di turisti – sottolinea Casali – un’occasione come questa non capita tutti i giorni e deve essere supportata da tutti. Mi ha fatto piacere leggere questa mattina sulla stampa il Sì della Fondazione Dolomiti Unesco e della FISI Veneto (Federazione Italiana Sport Invernali). La strada intrapresa per raggiungere l’importante traguardo credo sia quella giusta”.