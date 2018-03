Nutriage di cosmetici magistrali, la rivelazione anti-age della melatonina

Arriva sul mercato Nutriage: la nuova innovativa linea di Cosmetici Magistrali

Cantabria Labs Difa Cooper, azienda di healthcare leader italiana nella prescrizione medica dermatologica, lancia sul mercato Nutriage, la nuova innovativa linea di Cosmetici Magistrali specifica per nutrire, rimpolpare e proteggere le pelli mature. A base di Melatosphere®, Melatonina incapsulata in “Oleosphere” – microparticelle di oli vegetali dermoaffini (olio di Avocado, Opuntia e Rosa Mosqueta) – è in grado di agire in profondità, aiutando a riparare la pelle dai danni ossidativi e a ripristinare la barriera cutanea.

Con l’età la produzione di Melatonina diminuisce progressivamente: questa molecola, prodotta anche dalla pelle 100 volte di più che nel cervello, ha sulla cute un’azione riparatrice, antiossidante e protettiva. Per questo Cosmetici Magistrali di Cantabria Labs Difa Cooper ha studiato la prima linea di cosmetici a base di Melatosphere®, l’innovativa tecnologia di Melatonina in “Oleosphere”. Queste sono microparticelle di oli vegetali dermoaffini dalle molteprici funzioni:

olio di Avocado – restitutivo, rivitalizzante, tonificante

– restitutivo, rivitalizzante, tonificante olio di Opuntia – antiossidante, ristrutturante, illuminante

– antiossidante, ristrutturante, illuminante olio di Rosa Mosqueta – elasticizzante, lenitivo, levigante

NUTRIAGE CREAM

Nutriage Cream è un trattamento nutriente antiage multi-performance, formulato con l’esclusiva tecnologia Melatosphere® e burro di Karitè, in grado di contrastare i danni ossidativi e di aiutare a ripristinare la barriera cutanea. Restituisce alla pelle morbidezza ed elasticità e aiuta a rinforzare e a proteggere la pelle dalle aggressioni esterne, attenuando i rossori. La pelle risulta rivitalizzata, più nutrita e luminosa, come rimpolpata.

Nutriage Cream è adatta alle pelli tendenzialmente secche e fragili, sia come trattamento giorno che come trattamento notte.

NUTRIAGE DAY SPF 30

Nutriage Day è una crema antiage da giorno formulata con Melatosphere®, dall’azione intensiva antiossidante e riequilibrante della barriera cutanea. Il complesso di filtri solari (SPF 30) protegge dalle radiazioni solari, prevenendo i rischi legati ad un’eccessiva e sregolata esposizione, quali macchie e rughe ed evitando l’aggravarsi dei segni già presenti.

Nutriage Day è ideale come protezione quotidiana della pelle matura, secca e fragile, anche in seguito a trattamenti dermoestetici (es. laser, peeling). E’ un’ottima base trucco.

NUTRIAGE OLEOSERUM

Nutriage Oleoserum è un olio secco e setoso, concentrato di Melatosphere® di Olio di crusca di riso, che nutre e aiuta a riparare la pelle. Questo speciale siero dona una sensazione unica di comfort assoluto e permette un massaggio che stimola la pelle devitalizzata, che risulta più morbida e luminosa. Per un trattamento notturno ultra-nutriente intensivo, basta aggiungerne qualche goccia in una nocciola di Nutriage Cream, miscelandola nel palmo della mano e applicare sul viso in uno strato visibile, lasciando agire tutta la notte.

La linea Nutriage di Cantabria Labs Difa Cooper è disponibile in farmacia e parafarmacia al prezzo consigliato di:

Nutriage Cream: € 50,00 (50 ml)

Nutriage Day SPF 30: € 50,00 (50 ml)

Nutriage Oleaoserum: € 52,00 (30 ml)