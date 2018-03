Notte degli Oscar 2018 – Esagerata e hot, il look di Bleona Qereti diventa virale: le si vede tutto! [FOTO e VIDEO]

Non solo cinema, anche il look vuole la sua parte durante la Notte degli Oscar: l’outfit della cantante albanese Bleona Qereti non è passato certo inosservato

Domenica notte, sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, è andata in scena la celebre ‘Notte degli Oscar’, la kermesse che premia il lavoro delle migliori stelle del cinema internazionale. Non solo film e cortometraggi, anche l’occhio vuole la sua parte. Sul red carpet come nei successivi party post premiazione, le star del cinema hanno sfoggiato i propri outfit che hanno fatto, come sempre, discutere. Eccentriche e azzardate, piuttosto che sexy o eleganti, sono tantissime le varietà di look messe in mostra a Los Angeles, uno fra tutti però non è passato inosservato: quello della cantante albanese Bleona Qereti, soprannominata ‘la Madonna albanese’. La sexy popstar si è presentata al party di Vanity Fair con un abito sul quale si fa fatica a parlare di ‘trasparenze’: niente reggiseno e decollete in bella mostra sotto un abitino, firmato dalla fashion designer ucraina Elvira Gasanova, che non lasciava davvero nulla all’immaginazione!