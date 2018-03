Noleggio auto a lungo termine: le auto più desiderate d’Italia

Quali sono le auto più noleggiate d’Italia?

Nel 2017 una tendenza ben nota si è affermata con crescente popolarità: il ricorso a auto a noleggio per privati (e non più solamente per imprese e aziende) in sostituzione del tradizionale acquisto dei mezzi. Il noleggio auto a lungo termine è di fatti divenuta una possibilità sempre più conveniente e sempre più efficiente per una crescente platea di persone, e anche chi non può beneficiarne sotto il profilo fiscale (perché non ha la partita IVA), apprezza il renting a lungo termine sotto il profilo della semplificazione burocratica e della possibilità di permettersi il “lusso” di cambiare auto più spesso.

Tornando alla classifica delle auto più noleggiate, al primo posto si trova senza dubbio il SUV compatto di Fiat, la Fiat 500X. Grazie a una buona cura degli interni e a una discreta performance, Fiat 500X si è dimostrata un’agevole via di mezzo tra chi desidera disporre di un’auto pratica, ma senza rinunciare a qualche elemento di qualità.

Al secondo posto nel podio delle auto più noleggiate in Italia troviamo anche… una delle auto più vendute nel Paese: è la Fiat 500, stretta parente della capolista, che grazie a uno stile elegante e intramontabile, a una ottima cura degli interni e a un buon comfort di guida, non cede posizioni, mese dopo mese. Gradino più basso del podio per la prima vettura straniera di questa classifica, la Volvo XC40: arrivata di recente sul mercato, la sorella minore delle Volvo XC60 e XC90 non ha certo mancato di farsi apprezzare nel mondo dei noleggi a lungo termine.

Scesi dal podio, scorriamo più rapidamente le rimanenti 7 auto a noleggio che fanno parte della top ten. Al quarto posto troviamo l’Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV di Alfa Romeo, con ottime prestazioni motoristiche, tenuta di strada di rilievo, piacere di guida piuttosto spiccato. Al quinto posto un’altra vettura di casa Fiat, l’ultima versione della Panda, disponibile in tante versioni diverse (e, per chi preferisce, anche 4×4 e Cross). Sesta posizione per la Jeep Renegade, la più piccola Jeep, che non pecca di certo per stile e personalità.

Al settimo posto troviamo la Citroen C3, una vettura dallo stile molto personale, e tra le utilitarie più gettonate in commercio. In ottava posizione troviamo invece la Jeep Compass, sorella minore della Grand Cherokee, con ottimo spazio e qualità dei materiali di livelli. Nona e penultima posizione per la Audi A3, che da quando è stata lanciata sul mercato per la prima volta ha continuato a inanellare successi di particolare risalto. Infine, in decima posizione la classifica è chiusa dalla Peugeot 3008, che recentemente ha avuto modo di dotarsi di un look nuovo e più aggressivo, senza però trascurare dei validi interni.