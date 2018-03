Nissan Juke: la casa giapponese arricchisce il crossover con dettagli specifici

Il crossover Nissan Juke si arricchisce con ulteriori dettagli per offrire ai clienti ancor più scelta ai clienti

Nissan ha annunciato diverse nuove funzionalità e miglioramenti del design per il suo crossover compatto Juke. Le migliorie riguardano sia gli interni che gli esterni dell’auto, che ha fatto il proprio debutto presso lo stand Nissan al Motor Show di Ginevra. Gli interventi apportati conferiscono al frontale di Juke un nuovo look moderno. Questi includono una nuova griglia “V motion” nera cromata, fari con interni scuri e indicatori di direzione scuri sui retrovisori. I fendinebbia a LED ora sono di serie a partire dall’allestimento Acenta. Nuovi colori per le personalizzazioni dei cerchi da 18 pollici, a cui si aggiungeranno nei prossimi mesi tre nuovi disegni per i cerchi in lega da 16, sempre a partire dall’allestimento Acenta. Per i clienti che desiderano aggiungere un tocco di ricercatezza alla propria auto, le ruote sull’allestimento Tekna possono essere personalizzate con inserti colorati.

Anche le finiture colorate dei paraurti anteriore e posteriore, i battitacco laterali e le calotte per gli specchietti rientrano nel programma di personalizzazione. Sono disponibili come optional su N-Connecta e Tekna. Due nuovi colori della carrozzeria, Vivid Blue e Chestnut Bronze, estendono ulteriormente le possibilità di scelta per Juke. Disponibile l’impianto stereo BOSE Personal, per un’esperienza di ascolto a 360° totalmente immersiva, grazie all’elaborazione digitale dei segnali di BOSE e a sei altoparlanti ad alte prestazioni, di cui due casse audio BOSE UltraNearfield integrate nel poggiatesta del guidatore. Il sistema è un’esclusiva Nissan. Due nuovi colori per le personalizzazioni degli interni, Energy Orange e Power Blue, che esaltano ulteriormente le linee della console centrale, delle bocchette di ventilazione, degli inserti alle portiere e dei sedili. Rimane disponibile la possibilità di personalizzare gli interni scegliendo l’opzione nero lucida. La personalizzazione degli interni è di serie su N-Connecta e Tekna. Ken Ramirez, Senior Vice President Sales e Marketing di Nissan Europe, ha commentato:

“Nissan Juke fa da pioniere fra i crossover di segmento B e oggi è uno dei nostri modelli più affermati e amati. Le nuove funzionalità estendono ulteriormente la scelta dei clienti, ottimizzando il design esclusivo per il quale Juke è noto.”

Disponibile in quattro allestimenti: Visia, Acenta, N-Connecta e Tekna (per il mercato italiano la versione Tekna sarà sostituita da una Versione Speciale top di gamma), tutti dotati di aria condizionata, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, unità CD con porta Aux e luci diurne a LED di serie. In aggiunta su Acenta il Nissan Dynamic Control System, fendinebbia anteriori, cruise control con limitatore di velocità, aria condizionata automatica, vetri oscurati, porta USB e connettività Bluetooth. A partire da N-Connecta, Juke include il sistema di infotainment NissanConnect, retrocamera per il parcheggio, Nissan Intelligent Key con pulsante di accensione del motore, retrovisori esterni pieghevoli elettrici, sedili parzialmente in pelle e fari automatici. L’allestimento di punta Tekna include le funzioni Lane Departure Warning, Blind Spot Warning e Intelligent Around View Monitor, sedili anteriori in pelle riscaldati e impianto audio BOSE Personal. Molte delle caratteristiche di serie presenti su N-Connecta e Tekna sono disponibili negli allestimenti inferiori solo come optional. La versione rinnovata di Nissan Juke sarà in vendita in Europa a partire da maggio 2018.