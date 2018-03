News Sportive 17/03/2018 – Le prime convocazioni del ct Di Biagio e la pole di Zarco in Qatar: tutte le notizie di oggi

Dalle prime convocazioni del ct Di Biagio alla prima pole stagionale di MotoGp, per non dimenticare i risultati di Nba e tennis: ecco tutte le notizie di oggi

Tante news di sport in questo venerdì 16 marzo. Calcio, MotoGp, tennis e molto altro nel nostro articolo riepilogativo di ciò che nel mondo dello sport oggi è accaduto. Se non hai avuto modo e tempo di leggere le notizie sportive accomodati e scorri la nostra gallery con le news più ‘calde’ della giornata. Le prime convocazioni del ct Di Biagio per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra, ma anche la pole di Zarco nel Gp del Qatar e molto altro. Se vorrai approfondire le news basta recarti sul nostro sito Sportfair.it!