New Classic Man – Aw Lab lancia le nuove esclusive Uomo di adidas Original, Diadora, New Balance e Reebok [GALLERY]

AW LAB lancia NEW CLASSIC MAN le nuove esclusive Uomo di adidas Originals, Diadora, New Balance e Reebok

AW LAB lancia New Classic Man, un prezioso pack di esclusive Uomo dei più ambiti brand di sneaker. Sneaker iconiche e per veri collezionisti rieditate esclusivamente per AW LAB. Gli special make-up riguardano alcuni dei modelli Uomo più apprezzati di adidas Originals, Diadora, New Balance e Reebok. Compongono l’esclusivo pack un range di modelli heritage come adidas L.A. trainer, Diadora Camaro, New Balance 597 e Reebok Classic Leather. Fit contemporary per un sofisticato look sporty esploso nei toni dei blu, dei grigi e dei bianchi, con eleganti dettagli rossi per sottolineare i loghi e le linee design di questi modelli culto. New Classic Man é disponibile in esclusiva in tutti gli store AW LAB e sul sito aw-lab.com.