Nba, i risultati della notte: show Sixers, volano i Rockets, solito show di Anthony Davis

Nba, i risultati della notte: continua la corsa a due in vetta tra Rockets e Warriors entrambe vincenti anche ieri

Nba, i risultati della notte – Tanti incontri nella notte Nba appena trascorsa, con risultati non proprio “sorprendenti” sopratutto per ciò che concerne le squadre di testa delle due Conference. Rockets e Warriors proseguono il rispettivo cammino a braccetto, vincendo rispettivamente contro Thunder e Nets. Harden e soci di certo avevano lo scoglio più arduo da superare, ma ancora una volta una grande prestazione di squadra ha portato al successo. Ben 7 uomini in doppia cifra, con responsabilità offensive ovviamente nelle mani del duo Harden-Paul abili però ad imbeccare i compagni al meglio con 16 assist combinati. Successo anche per i Sixers di Marco Belinelli (11 pt in 28 minuti), contro gli Hornets di un grande Howard autore di 30 punti. Solito show di Anthony Davis che scollina nuovamente sopra i 40 punti (41 per l’esattezza), facendo sì che i suoi Pelicans abbiano portato a casa una nuova “W”, stavolta al cospetto dei Clippers. Lillard ha dominato i Knicks con i suoi 37 punti, Wizards ancora positivi senza Wall, successo notturno contro gli Heat. Di seguito tutti i risultati della notte.

Nba, i risultati della notte

Raptors-Hawks 106-90

Hornets-Sixers 114-128

Clippers-Pelicans 116-121

Wizards-Heat 117-113

Warriors-Nets 114-101

Thunder-Rockets 112-122

Trail Blazers-Knicks 111-87

Mavericks-Nuggets 118-107