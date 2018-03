Nba, i risultati della notte: valanga LeBron James, prosegue la corsa dei Rockets

Nba, i risultati della notte: successo esterno per Cavaliers con un LeBron James dominante, Rockets e Pelicans vittoriosi in back to back contro Bucks e Kings

Nba, i risultati della notte – La notte delle conferme quella appena trascorsa in Nba. Rockets e Pelicans hanno giocato in back to back ma non hanno tradito le attese vincendo nonostante la probabile stanchezza derivante dalle gare di ieri. Harden (26 punti) e soci hanno espugnato il parquet dei Bucks vincendo 99-110, i Pelicans di Anthony Davis hanno invece superato i Kings grazie sopratutto alle prove superbe di Mirotic ed Holiday. LeBron ed i suoi Cavaliers hanno vinto in quel di Denver di sole 5 lunghezze, soffrendo forse al di là delle attese. A tirare via le castagne dal fuoco proprio James con i suoi 39 punti conditi da 10 assist ed 8 rimbalzi, a pochi passi dalla tripla doppia. Raptors “di misura” contro i Pistons, 119-121, sussulto Lakers sui Magic, mentre nell’ultima gara della notte i Bulls hanno superato i Grizzlies in quel di Chicago.