Nba, i risultati della notte: Warriors in rimonta su San Antonio “senza” Curry, Beli c’è ma Phila cade a Miami

Nba, i risultati della notte: tante gare interessanti oltreoceano, Warriors e San Antonio si sono date battaglia in un incontro deciso in rimonta grazie a super-Durant

Nba, i risultati della notte. Lo scontro clou della serata americana è stato senz’altro quello tra Warriors e San Antonio. Curry e soci hanno avuto la meglio spuntandola 110-107, grazie ad un superlativo Kevin Durant da 37 punti e ad una rimonta concretizzatasi nell’ultimo quarto iniziato da -9. Per Golden State però è giunta anche una brutta notizia, quella dell’infortunio di Curry che dopo soli 2 minuti di gioco ha dovuto lasciare il parquet, salterà le prossime due gare della squadra di Kerr. Altro incontro interessante quello tra Minnesota e Boston, vinto da Irving e soci 109-117. Per quanto concerne “Minnie”, ancora non ha a disposizione il neo acquisto Derrick Rose, pupillo di coach Thibodeau. Miami-Philadelphia è terminata con la vittoria di Wade e compagni per 108-99, prosegue dunque la corsa verso i playoff della franchigia della Florida. Belinelli da 14 punti in ben 30 minuti di utilizzo. Oklahoma City ha dominato contro Phoenix 115-87, mentre nell’ultima gara della notte Brooklyn ha espugnato Charlotte 111-125.

