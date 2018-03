Nba, previsioni draft 2018: le probabili prime 10 scelte, talento al potere!

Nba, previsioni draft 2018: le franchigie sono al lavoro per accaparrarsi i migliori talenti in vista della prossima stagione, tutti i nomi “caldi”

Nba, previsioni draft 2018. Manca ancora molto al momento del draft Nba in vista della prossima stagione, ma i general manager delle 30 franchigie sono già al lavoro da tempo. Centinaia i ragazzi visionati per permettergli di approdare in Nba nella prossima stagione, ma di certo ce ne sono alcuni che stanno attirando maggior attenzione. Partiamo dall’Europa, da un ragazzo che sta facendo faville in Eurolega e non solo. Si tratta ovviamente di Luka Doncic del Real Madrid. Lo sloveno incanta chiunque sia appassionato di basket, ha tutto ciò che serve sul terreno di gioco. Stazza oversize per esser un playmaker, tiro, penetrazione, rimbalzi, assist e faccia tosta che gli permetterà di imporsi anche al piano di sopra come si suol dire. Difficilmente entrerà tra le prime tre scelte del draft, ma quasi certamente sarà tra le prime 10. DeAndre Ayton è dato come favorito alla numero 1 assoluta al draft. Un centrone abile anche nel tiro piazzato, capace di mettere assieme numeri super al college e molto futuribile in chiave Nba. Viene paragonato a Cousins però con maggior propensione alla difesa, un marziano insomma se le profezie si avvereranno.

è forse il ragazzo che ha impressionato di più in questa stagione ad Oklahoma. I suoi numeri tra assist e punti stanno davvero sbalordendo, qualche dubbio invece sulla taglia fisica non imponente, ma il ragazzo sarà quasi certamente tra le prime 10 chiamate. Un altro centro dato molto “alto” come draft è Mohamed Bamba, un 7 piedi di prospettiva con ampi margini di miglioramento offensivamente. E di Marvin Bagley che dire? Altro lungo un po’ atipico, molto atletico e con un potenziale enorme in chiave futura. Vediamo dunque quali potrebbero essere le prime 10 chiamate al prossimo draft.

