NBA – Lonzo Ball fa mea culpa: “abbiamo perso a causa mia, ecco dove ho sbagliato”

Dopo una buona striscia di successi, particolarmente roboanti quelli su Heat e Spurs, i Los Angeles Lakers sono stati sconfitti nell’ultimo turno di regular season dai Blazers. Un ko maturato a causa di un super Lillard da 39 punti, 6 assist e 5 rimbalzi. A prendersi tutte le responsabilità della sconfitta è stato però Lonzo Ball che ai microfoni di ESPN ha parlato del ko usando parole da vero leader. Il giovane rookie ha fatto mea culpa, riconoscendo di aver sbagliato a marcare Lillard nel momento decisivo:

“è stata colpa mia, il mio duello era con Lillard, il primo canestro da tre lo ha infilato quando era davvero caldo. Ma è colpa mia perché ho difeso senza la giusta cattiveria agonistica, senza la mia solita aggressività. Eravamo in vantaggio ora non ricordo di quanti punti a cinque minuti dalla fine della gara. Ci hanno sfilato la vittoria da sotto il naso. Abbiamo vissuto questa gara e dobbiamo imparare per il futuro, non è la fine del mondo siamo giovani e dobbiamo crescere attraverso queste gare”