NBA – Jeff Green infortunato ma sorpreso a pattinare: scoppia lo scandalo in casa Cavs [VIDEO]

Bufera in casa Cavs sulle condizioni di Jeff Green: il cestista ha saltato le ultime partite per infortunio ma è stato sorpreso mentre pattinava insieme ai compagni

Nonostante la vittoria sui Pistons, l’aria in casa Cavs non è delle più serene. I nuovi acquisti non hanno dato la scossa necessaria alla franchigia che gravita ancora al terzo posto ad Est con un record di 37-26. Come se non bastassero i problemi sul parquet, anche la situazione extra-campo è diventata alquanto-spinosa. In Ohio è scoppiato il caso Jeff Green, attualmente infortunato alla schiena, è stato ‘sorpreso’ a pattinare in un video con i compagni di squadra. Un’attività fatta per favorire il ‘team building’ stando a quanto ha dichiarato la franchigia nel tentativo di minimizzare. I fan si sono dimostrati abbastanza infastiditi dalla vicenda, giudicando poco professionale quanto fatto da Green, anche in ottica di un possibile peggioramento del suo infortunio.