NBA – Scontro fra pesi massimi: pugni e gomitate fra Embiid e Whiteside [VIDEO]

Momenti di alta tensione nella sfida della notte fra Sixers e Heat. I centri delle due squadre, Joel Embiid dei Sixers e Hassan Whiteside degli Heat, sono venuti a contatto. Il tutto è iniziato con Joel Embiid che nel tentativo di divincolarsi da un ‘abbraccio’ ha sfiorato Whiteside con una gomitata. Il lungo degli Heat, di tutta risposta, ha cercato di colpire Embiid alla schiena. I due sono stati fermati dagli arbitri. Al termine del match Embiid ha dichiarato:

“guardando il replay sembrava che non lo avessi nemmeno toccato. Poi hanno fischiato un doppio fallo. (Whiteside) ha provato a colpirmi alla schiena, che è una mossa davvero sporca per il fatto che ho problemi alla schiena. Quindi vedremo. Io non me ne dimenticherò… Comunque non penso di averlo toccato. Ma alla fine hanno fischiato un fallo tecnico a lui perché ovviamente è lui ad aver fatto una giocata sporca. Mi ha colpito davvero piano, quindi non ho sentito niente. Ma solo il gesto di provare a farlo penso sia terribile”