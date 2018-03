Nba, Damian Lillard boom: numeri da capogiro e Portland vola [VIDEO]

Damian Lillard sta facendo ammattire le difese avversarie, senza alcuna distinzione di sorta: le ultime 10 gare del fenomeno di Portland state sono alquanto incredibili

Damian Lillard sta letteralmente trascinando i suoi Portland Trail Blazers. Una squadra partita senza particolari ambizioni ad Ovest, una franchigia che ci si attendeva di vedere in lotta per la settima/ottava piazza della Conference ed invece sta andando ben oltre le aspettative. Al momento Lillard e soci si attestano attualmente al terzo posto ad Ovest, grazie anche ad una striscia di vittorie che è giunta ad 8 ed è ancora aperta ed “allungabile”. In questo contesto sta brillando la stella del playmaker californiano, il quale sta mettendo in piedi cifre incredibile. Nelle ultime 10 gare infatti, Lillard viaggia ad una media di 35,4 punti… non è un errore di battitura. Di seguito il VIDEO delle sue gesta contro il Knicks nella notte, newyorkesi massacrati dalla sua pioggia di triple.