NBA – Caduta orribile per Jaylen Brown! Sbatte la testa violentemente sul parquet: pubblico sotto shock [VIDEO]

Momenti di terrore al Target Center di Minneapolis. Nel corso di Timberwolves-Celtics, Jaylen Brown ha fatto prendere a tutto il pubblico presente, compresi compagni e avversari, un bruttissimo spavento. Dopo una poderosa schiacciata in corsa, l’ala piccola dei Celtics ha perso la presa sul canestro finendo per sbattere violentemente la testa sul parquet. Il ragazzo è stato portato all’ospedale con i sintomi di una commozione cerebrale.

Jalen Brown was able to walk off the court after a scary fall 🙏🏽 pic.twitter.com/3rZknpWrTR

— FootBasket.com (@FootBasketcom) 9 marzo 2018