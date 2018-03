NBA – Aldridge e quel retroscena sul discorso con Popovich: “ecco cosa ci siamo detti in estate”

LaMarcus Aldridge ha svelato la natura del discorso estivo avuto con Popovich: dopo il celebre dialogo, il lungo si è convinto a restare agli Spurs

La scorsa estate, LaMarcus Aldridge non ha fatto mistero di non essere sicuro di voler restare ai San Antonio Spurs. Diversi i problemi di natura tattica e caratteriale per il lungo texano che era arrivato sul punto di chiedere espressamente la cessione. Un dialogo avuto con coach Gregg Popovich ha poi ribaltato la situazione e Aldridge è rimasto in maglia nero-argento. Ma cosa si saranno detti i due? Aldridge ha lasciato trapelare qualcosa in una recente intervista: