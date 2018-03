Nazionale, pre-convocati di Di Biagio: ci sono due novità “azzurre”

Gigi Di Biagio inizia a muoversi in fatto di convocazioni, la Nazionale italiana si avvicina alle due amichevoli di lusso tra Argentina e Inghilterra di fine marzo

La Nazionale italiana si sta preparando all’inizio del nuovo corso targato Di Biagio, il quale sarà il ct azzurro per le prossime due gare amichevoli della nostra Italia, prima della decisione definitiva in merito alla panchina che arriverà dai vertici della Figc. Ebbene, per le amichevoli che l’Italia disputerà contro Argentina e Inghilterra rispettivamente il 23 (a Manchester) e 27 marzo (a Wembley), Di Biagio ha dovuto “allertare” alcuni calciatori che militano in campionati esteri. Da regolamento infatti vanno informati i club con largo anticipo dell’intenzione di convocare i propri tesserati. La Gazzetta dello sport oggi ha rivelato due tra i nomi degli allertati, due nomi che a modo loro fanno scalpore.

Il primo è quello di Mario Balotelli, di ritorno probabilmente nel novero dei convocati dopo una lunga assenza, ma sopratutto dopo essersi rilanciato alla grande al Nizza. L’altro nome forse è ancor più inatteso, si tratta di Pellè. Quest’ultimo è stato tagliato fuori dopo la mancata stretta di mano con Ventura ed ora gioca in Cina, un po’ fuori dai radar del grande calcio. Ripetiamo, non si tratta di convocazioni ufficiali ma solo di calciatori allertati in vista delle successive convocazioni da parte del Ct azzurro.