Nautica: svelate le date della prossima edizione della prestigiosa MonteNapoleone Yacht Club

Svelate le date della quarta edizione della MonteNapoleone Yacht Club, il prestigioso evento dove verranno esposti in anteprima, gli ultimi progetti dei più rinomati Cantieri nautici

Sono state rese note le date della quarta edizione di MonteNapoleone Yacht Club. Dal 14 al 20 maggio 2018, le più prestigiose Boutique di via Montenapoleone espongono, in anteprima, gli ultimi progetti dei più rinomati Cantieri nautici e Yacht Club del panorama internazionale attraverso modellini in scala, disegni, fotografie e video. L’attesa kermesse contempla anche una mostra open air in via Montenapoleone e una tavola rotonda dal titolo “L’avanguardia italiana: design, industria e sostenibilità nella nautica”. La mostra su strada, organizzata con la collaborazione di Boat International, che celebra quest’anno i suoi 35 anni, è un’occasione per vedere come la prestigiosa rivista vede e interpreta il lavoro dei cantieri italiani che in questo periodo sono cresciuti fino a conquistare una leadership mondiale. Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District ha dichiarato:

“Milano è la città italiana con il maggior numero di possessori di barche. La sua vocazione economica, ma anche la tradizione, ne fanno un punto di incontro e di crescita del settore. Non solo cantieri e armatori, ma un complesso di addetti ai lavori nel design e nell’editoria. MonteNapoleone Yacht Club, insieme ai più prestigiosi marchi al mondo che l’associazione rappresenta, esalta le eccellenze della nautica. Auspico che dare visibilità al settore possa attirare l’attenzione anche da parte del governo per garantire maggiori tutele e vantaggi al comparto nautico facendo sì che anche i porti turistici possano svilupparsi come negli altri paesi del Mediterraneo”.

Parte centrale del programma è la tavola rotonda dal titolo “L’avanguardia italiana: design, industria e sostenibilità nella nautica”, che avrà luogo il 16 maggio alle 10.30 presso lo spazio Gessi di via Manzoni, e vedrà protagonisti come nelle edizioni precedenti i maggiori imprenditori e attori del mondo della nautica da diporto con un occhio non solo ai temi industriali, che avranno come sempre il loro spazio, ma anche a quelli ambientali. La nautica, che è spesso indicata come uno dei guastatori dell’ambiente, in realtà ne è un grande difensore. Dove non c’è ambiente, non c’è nautica. E’ un rinnovato senso di responsabilità che spinge tutto il mondo del diporto a conservare il suo ambiente e prendere le iniziative corrette. Le ricerche più recenti dimostrano, tra l’altro, che la maggior responsabilità della situazione attuale è delle attività terrestri, plastica compresa. L’iniziativa MonteNapoleone Yacht Club rientra tra gli scopi principali di MonteNapoleone District che organizza, pianifica e attua eventi di varia natura – culturali, benefici e commerciali – nell’interesse degli associati e di quanti amano un’esperienza unica.