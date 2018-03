Botta e risposta Nash (tifoso del Tottenham) e Buffon: “facciamogli gol”, “ti darò una delusione”, poi un invito…

Steve Nash e Gigi Buffon, un invito allo Showdown di beneficenza ma non solo: stasera saranno “rivali” data la fede dell’ex cestista per il Tottenham

Steve Nash e Gigi Buffon, un botta e risposta inedito a cavallo tra calcio ed Nba. L’ex cestista è infatti un tifoso del Tottenham e stasera spera d fare uno sgambetto a Buffon: “Ho un’ammirazione assoluta per lui e per quello che sta dimostrando anche a quarant’anni. Mio figlio Matteo ha un paio di suoi guanti autografati e ne è gelosissimo. Sogno di vederlo allo Showdown sarebbe bellissimo. Intanto vediamo di fargli gol a Londra, e non sarà facile…”. Lo Showdown è una partita di beneficenza tra stelle del calcio e giocatori NBA organizzata da Nash ogni estate a New York. Immediata la risposta del portiere della Juventus che ha raccolto l’invito, ma allo stesso tempo ha ribattuto in merito alla gara di stasera: “Ciao Steve Nash, ho appena letto la tua intervista. Sarà un piacere accettare il tuo invito per lo Showdown, nel frattempo speriamo di regalarvi una delusione stasera”.