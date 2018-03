Napoli infuriato col Milan per il caso Reina, ecco cosa non è andato giù: intanto spunta Leno come sostituto

L’interesse del Milan per Reina ha fatto storcere il naso al Napoli: gli azzurri hanno comunque individuato in Leno il sostituto dello spagnolo

Nei giorni scorsi il Milan ha messo nel mirino Pepe Reina per la prossima stagione. I rossoneri hanno reso noto il loro interesse per il portiere del Napoli, avvertendo anche il club partenopeo di aver intrapreso i primi contatti con l’agente del giocatore. Il Napoli si è detto molto infastidito del gesto, in quanto dovendosi giocare ancora Milan-Napoli, la situazione Reina potrebbe creare qualche grattacapo dal punto di vista ‘etico’: una brutta prestazione di Reina a San Siro, nel caso avesse già raggiunto l’accordo col Milan, creerebbe una polemica che si prolungherebbe per settimane. Il Napoli comunque avrebbe già individuato in Bernd Leno il sostituto ideale dello spagnolo. Il portiere del Leverkusen ha commentato così l’interesse della società azzurra: