Motori: Rentokil Initial rinnova la propria flotta con nuovi veicoli FCA

Dopo le novità introdotte nel corso del 2017 per l’aggiornamento dei veicoli LCV, Rentokil Initial rinnova la propria flotta con nuovi veicoli FCA

Rentokil Initial, azienda leader nel Pest Control e nei servizi per l’igiene, ha annunciato il rinnovamento della propria flotta di veicoli commerciali, riconfermando la fiducia in Fiat Chrysler Automobiles. Il rinnovato accordo con FCA, che rafforza ulteriormente la partnership decennale tra le due aziende, prevede già nelle prossime settimane l’arrivo dei primi furgoni Initial, con l’obiettivo di arrivare entro fine anno ad un totale di 130 veicoli tra Rentokil e Initial. Per quanto riguarda la flotta di veicoli dedicati ai sevizi per l’igiene, sono stati scelti gli Euro6 dei modelli FIAT Ducato 30, FIAT Ducato 33, FIAT Ducato 35 e FIAT Ducato Speciale Cabinato con Cassone, caratterizzati da un nuovo concetto di modularità in grado di adattarsi all’evolversi del servizio per i prossimi anni.

I nuovi veicoli della flotta Initial rispettano le esigenze del servizio e tenendo conto della sicurezza – delle persone, dei materiali e delle merci in generale – e sono dotati di dispositivi e accorgimenti specifici che rendono più fluide e sicure sia la guida che l’operatività, oltre alle protezioni dei dispositivi con particolare riguardo ai carichi, i quali hanno bisogno di un ambiente igienico e isolato. Per quanto riguarda Rentokil, oltre ai nuovi FIAT Doblò Euro6, entreranno nella flotta i nuovi FIAT Ducato 30 e FIAT Ducato 33 equipaggiati con i nuovi allestimenti pensati per i servizi di disinfestazione. Mario Francesco Colombo, Travel & Fleet Manager Rentokil Initial Italia, ha dichiarato: