Motori: il Gruppo Roncaglia parteciperà all’evento ‘Comunicare oggi, conviene’

Il Gruppo Roncaglia partecipa a “Comunicare oggi, conviene”, l’evento organizzato mercoledì 21 marzo presso il MAXXI di Roma con cui Unindustria Lazio, su impulso della Sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo, intende approfondire i vantaggi e le reali opportunità per le imprese derivanti dagli investimenti in advertising, anche alla luce dell’imminente entrata in vigore del Tax Credit Pubblicità. All’iniziativa, sostenuta dall’Art Directors Club Italiano, parteciperanno ospiti internazionali, membri della business community e stakeholder del mondo della creatività e della comunicazione, fra cui Giampaolo Letta, Vice Presidente Gruppo Tecnico Turismo ed Industria Creativa di Unindustria; Josè Papa, Managing Director del Cannes Lion Festival e Fabrizio Carotti, Direttore Generale FIEG. Per il Gruppo Roncaglia interverrà il General Manager Armando Roncaglia, che illustrerà la case history di Rosaria, eccellenza dell’agroalimentare e storico cliente del Gruppo, che ha scelto di investire in comunicazione divenendo un marchio noto in Italia e all’estero. Armando Roncaglia ha spiegato: