Motori: il Gruppo Roncaglia investe nei giovani talenti

Il Gruppo Roncaglia decide di investire sui talenti in base ai risultati raggiunti in questi mesi

Il Gruppo Roncaglia continua ad investire nella formazione delle sue risorse umane: proseguono le attività di corsi e workshop in collaborazione con l’EACA Academy, il centro formativo della European Association of Communications Agencies che rappresenta le associazioni di categoria delle agenzie di comunicazione di 30 paesi europei. Prossimo appuntamento il 16 marzo, presso la sede romana del Gruppo, dove Siobhan Stanley, esperta del settore creativo, new media e industria IT, terrà il workshop “Maximising your personal impact”. A completamento del percorso già iniziato con il precedente “Connecting Content and Audience”, il nuovo workshop è mirato ad un’esplorazione strutturata nello sviluppo dell’influenza, della persuasione, dell’intelligenza emotiva e dell’impatto personale, per padroneggiare le capacità di comunicazione, acquisire più autorità e sicurezza, migliorare la costruzione di relazioni e creare business. Parteciperanno al workshop i manager, gli account e i creativi provenienti dalle 4 aziende del Gruppo: Roncaglia Consumer Intelligence, Roncaglia Above Communication, Roncaglia Digital Marketing, Roncaglia Relationship Marketing. Armando Roncaglia, general manager del Gruppo, ha osservato: