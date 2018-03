MotoGp – Marquez cauto dopo le Fp2 in Qatar: “Ducati? In qualifica potremmo non essere al loro livello, ma in gara…”

Marc Marquez non si sbilancia: il campione del mondo in carica consapevole di dover ancora lavorare ma di non essere troppo lontano dalla Ducati

Terminata la prima giornata di prove in Qatar. Il più veloce in entrambe le sessioni di libere del Gp del Qatar, prima gara della stagione 2018 di MotoGp, è stato un eccellente Andrea Dovizioso. Nello splendido scenario in notturna, sul circuito di Losail, alle spalle del forlivese si sono piazzati un fantastico Danilo Petrucci e un sorprendente Alex Rins. Se sotto la luce del sole Valentino Rossi è riuscito a chiudere al secondo posto, sotto i riflettori invece non è riuscito a far meglio del nono posto. Bene anche Lorenzo e Marquez, rispettivamente quarto e sesto nelle Fp2. Giornata non proprio positiva invece per Maverick Vinales che non è riuscito a far meglio dell’undicesimo posto. Non si sbilancia il campione del mondo in carica, consapevole che le prove di oggi sono solo indicative e che la prima gara dell’anno non potrà stabilire i favoriti per la vittoria finale: