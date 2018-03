MotoGp – Marquez e Pedrosa benzinai per un giorno [VIDEO]

Che ridere con Marquez e Pedrosa benzinai: i piloti della Honda cambiano sport per un giorno

Archiviata la prima gara della stagione 2018 di MotoGp i campioni delle due ruote hanno a disposizione adesso un po’ di tempo per recuperare le energie ed arrivare carichi per il secondo appuntamento stagionale, il Gp d’Argentina. In attesa di tornare in sella alle loro moto, i piloti Honda si sono improvvisati benzinai per Repsol. Tante risate per i due piloti spagnoli che hanno sorpreso i clienti che si sono fermati per fare rifornimento: alcuni non hanno riconosciuto i due campioni, altri invece sono rimasti a bocca aperta e hanno augurato a Marquez e Pedrosa di vincere. C’è anche chi ha invitato il campione del mondo in carica a smettere di vincere, sperando nella vittoria del titolo Mondiale del suo compagno di squadra.