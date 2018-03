MotoGp – Ezpeleta come Rossi, il ceo Dorna allontana il ritiro: “perchè dovrei farlo? Su Valentino dico che…”

Carmelo Ezpeleta allontana un suo… ritiro: il ceo Dorna si paragona a Valentino Rossi

Mancano 10 giorni esatti alla prima gara della stagione 2018 di MotoGp. I piloti si stanno godendo gli ultimi giorni di relax prima di spostarsi nuovamente in Qatar, dove hanno effettuato proprio la settimana scorsa l’ultima sessione di test. Si prospetta uno spettacolo unico per la gara sul circuito di Losail dove non potrà di certo mancare il numero 1 della MotoGp: Melo Ezpeleta, Ceo Dorna, che ha recentemente allontanato un suo… ritiro. Ad As infatti Ezpeleta ha spiegato di essere un po’ come Valentino Rossi:

“Dico lo stesso che dico con Rossi. Perchè dovrebbe ritirarsi? E’ tra i primi e si diverte. Per me è lo stesso. Se non mi divertissi me ne andrei, ma fino a quando non accade…”

Proprio sul Dottore poi ha aggiunto: