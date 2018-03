MotoGp – Lorenzo-Ducati, spunta una clamorosa ipotesi! Pernat non ha dubbi: “vedo un divorzio”

Carlo Pernat e la situazione di Jorge Lorenzo: il manager ligure analizza le problematiche del maiorchino e svela una clamorosa ipotesi

Mancano poco più di 10 giorni alla prima gara dell’anno di MotoGp. I tifosi sono tutti in estasi perchè il conto alla rovescia è finalmente iniziato. Già tra 8 giorni infatti ci sarà la prima conferenza stampa della stagione 2018 durante la quale i piloti racconteranno le loro sensazioni in vista dell’esordio. Dopo l’ultimo test, disputato in Qatar, proprio dove si terrà la prima gara dell’anno, c’è chi è tornato a casa soddisfatto chi invece con qualche problema di troppo ancora da risolvere. Intervenuto a Paddock, Carlo Pernat, ha analizzato la situazione di Jorge Lorenzo che in Qatar non è riuscito a far benissimo in sella alla sua Desmosedici Gp18: