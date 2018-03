MotoGp – Classifica piloti: quant’è dolce il Qatar per Dovizioso? Il pilota della Ducati svetta

Archiviata la prima gara del Motomondiale 2018 in Qatar, la classifica punti piloti rispecchia l’ordine d’arrivo e vede Dovizioso in vetta

È andata in scena la prima prova del campionato mondiale di MotoGp. La vittoria di Andrea Dovizioso sul campione del mondo in carica Marc Marquez ha fatto risuonare l’inno d’Italia in Qatar, premiando sul podio anche un altro italiano. Valentino Rossi, terzo al traguardo, è salito sul più basso gradino del podio lasciando spazio anche a Marc Marquez piazzatosi secondo. La classifica punti piloti non può che rispecchiare in questo esordio del Motomondiale l’ordine d’arrivo dei piloti che vedono andare a punti anche l’esordiente in MotoGp Franco Morbidelli. Ecco la classifica completa: